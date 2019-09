Tajski koniec lata z aplikacją mobilną Resto.

W trakcie ostatniego tego lata rejsu z Resto, królować będzie kuchnia odległej Tajlandii. Minibrowar Majer z Gliwic, który odpowiada za kulinarną odsłonę rejsu, przygotował 4- daniowy set degustacyjny. Kolację otworzy podana na przystawkę sałatka z zielonej papai. Następnie na stołach pojawi się aromatyczna zupa tom-yum, a po niej - jako danie główne – curry massaman z wieprzowiną. Ucztę dopełnią podane na deser lody z równie egzotycznym, co owianym złą zapachową legendą durianem.

Czymże byłby jednak rejs statkiem bez opowieści. A że to rejs kulinarny, opowieści będą nierozerwalnie łączyć się z serwowanymi potrawami. Uraczy nimi Paweł Loroch, dziennikarz kulinarny, który jak mało kto, potrafi barwnie opowiadać o kulinariach. Tym razem podzieli się z uczestnikami rejsu opowieściami o smakach i aromatach kuchni tajskiej. Zdradzi również kilka swoich niezawodnych przepisów na danie, dzięki którym aromaty Tajlandii zostały z uczestnikami rejsu na dłużej.

Tajskim rejsem kulinarnym kończymy niezwykły cykl kolacji degustacyjnych, w trakcie których mogliśmy pokazać gościom jak różne i oryginalne może być spojrzenie na kuchnię – mówi Łukasz Jurkiewicz z aplikacji Resto. Liczymy, że naszymi propozycjami zachęciliśmy ludzi, by co raz chętniej wychodzili z domów i poszukiwali ciekawych smaków „na mieście”.

Tajski Rejs Kulinarny odbędzie się w piątek 20 września. Start z portu w Marinie Gliwice (ul. Portowa 28) o godzinie 18:00. Rejs potrwa 3 godziny. Bilety na wydarzenie w cenie 185 złotych za osobę są do nabycia w biurze Mariny Gliwice (tel. 608 010 383) lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej Resto (do ściągnięcia via www.resto24.pl) która przygotowała dodatkowy bonus. Każdy, kto kupi bilet na rejs poprzez aplikację, otrzyma całodniowy voucher do kompleksu termalnego Terma Bania w Białce Tatrzańskiej.

Resto to aplikacja mobilna dedykowana społeczności foodies, służąca do przedpłacania rezerwacji w lokalach gastronomicznych. Aplikacja jest dostępna na platformę Android i iOS. Aplikację można pobrać ze strony: www.resto24.pl

Marina Gliwice to przystań turystyczna ulokowana w Porcie Gliwice na Kanale Gliwickim. Organizuje rejsy statkami pasażerskimi oraz prowadzi wypożyczalnię łodzi motorowych i kajaków – www.marinagliwice.pl